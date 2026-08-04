Asturias lanza un programa de clases online para enseñar asturiano y eonaviego en los centros asturianos del mundo

Folleto del programa de aprendizaje de asturiano - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) han puesto en marcha un programa de cursos a distancia para enseñar asturiano y eonaviego en los centros asturianos. Esta formación, enmarcada en el programa 'Falamos', responde al "interés manifestado por las casas regionales de diferentes países por aprender, utilizar y mantener vivas las lenguas autóctonas".

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, esta nueva oferta incluye clases y tutorías en directo, que se programarán para facilitar la participación desde cualquier lugar del mundo y adaptarse a los distintos husos de las comunidades asturianas del exterior.

El Gobierno del Principado amplía con esta iniciativa su compromiso con la promoción y normalización de las lenguas propias de Asturias y pone el foco en la comunidad emigrante. Según ha defendido el Ejecutivo, esta es una línea de trabajo "estratégica" para el departamento que dirige Vanessa Gutiérrez, tal y como se recoge en la 'Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030', presentada en febrero.

Los cursos refuerzan el vínculo de las comunidades de la diáspora con su lengua y su cultura, al tiempo que ofrecen una oportunidad tanto a quienes desean aprender las primeras nociones de asturiano y eonaviego como a quienes buscan profundizar en su conocimiento.

Desde su creación en 2022, 'Falamos' ha ampliado progresivamente su alcance hasta convertirse en una de las principales iniciativas de promoción lingüística impulsadas por la consejería, en colaboración con la FACC. El programa, que ya supera las 1.400 personas participantes desde su puesta en marcha, combina formación presencial y telemática y ha permitido acercar el asturiano y el eonaviego a personas de perfiles y procedencias muy diversas.