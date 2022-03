"La Asturias orgullosa de sí misma la levantamos nosotros", afirma Lastra (PSOE)

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha reivindicado este domingo en Oviedo que "la Asturias orgullosa de sí misma la levantamos nosotros --la Federación Socialista Asturiana (FSA)--" ya que "no ha habido ninguna otra fuerza política que haya hecho tanto por nuestra tierra y nuestra gente"

Durante la jornada de clausura del 32 Congreso de la FSA en Oviedo, la también diputada en el Congreso por Asturias ha querido señalar que los socialistas llevan 120 años "latiendo con el corazón de Asturias y en cada latido hay justicia y libertad".

Lastra ha alabado la gestión de Adrián Barbón durante la pandemia y ha afirmado que Asturias "tiene un corazón socialista, un presidente socialista y ganamos todas las elecciones a las que nos presentamos", de la que ha llamado a la militancia a reivindicar la historia del socialismo asturiano y de todas las personas que pasaron por la formación.

La número dos del PSOE, que ha trasmitido un saludo de Pedro Sánchez, que finalmente no ha podido acudir al Congreso de la FSA, ha reivindicado la gestión de las administraciones socialistas y ha puesto de ejemplo la del Principado. "Mientras otros cierran centros de salud, en Asturias hay un 25% más de atención primaria, la salud es un derecho, no un negocio y no da igual unos que otros", ha señalado.

Del mismo modo, ha querido dejar claro que el Gobierno de España "está protegiendo los derechos de todos los españoles," con medidas como la reforma laboral o la subida del salaria mínimo, además de políticas para las mujeres, jóvenes o mayores.

En una clara referencia a la manifestación de agricultores y ganadores que se estaba realizando en Madrid, Lastra ha querido recordar el PERTE alimentario o las negociaciones en Bruselas para la PAC.

"El compromiso con los ganaderos y agricultores se demuestran con hechos y no fotos oportunistas y cínicas", ha indicado, para criticar a "una derecha que se pone detrás de la pancarta pero votó en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria".

CRITICAS A FEIJÓO

Al igual que hizo en una comparecencia ante los medios este sábado, Lastra no ha escatimado las críticas al candidato a liderar el PP, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, al que le ha reclamado que si quiere cambiar algo en su formación "que empiece por dejar el oportunismo y el cinismo".

Así ha recordado que el líder de la Xuntta ha acusado al Gobierno de "forrarse" con los impuestos de la luz cuando esa recaudación se transfiere a las comunidades autónomas. "El problema no es que lo cacen en una mentira, el problema es que desde una mentira es muy difícil construir nada sólido. Si una mentira vale para atacar al gobierno, la democracia se degrada", ha indicado.

También ha vuelta a acusar a "la extrema derecha y la derecha extrema" de intentar "calentar la calle" y ha pedido a Feijóo "dejar de entregar gobiernos a quien quiere destruir la democracia". "Con la extrema derecha no se puede pactar", ha dicho contundente.

Lastra ha indicado que los socios de Vox en Europa son "los socios de Putin" y los ha acusado de "envenenar la convivencia y generar odio". "Esos son con los que pacta el PP mientras señalan al Gobierno para culparlo de todo", ha indicado, para culpar a las derechas de intentar generar "fracturas" por su beneficio frente al proyecto socialista que "no es contra nadie, es para todos".