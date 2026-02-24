Asturias participa en el Foro Transfiere 2026 de Málaga para promocionar su I+D+i y atraer talento tecnológico

El Principado acompaña a una treintena de empresas e instituciones en el mayor foro europeo de transferencia tecnológica - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias participa estos días en el Foro Transfiere 2026, un encuentro sobre ciencia, tecnología e innovación, que se celebra en Málaga. El Principado presenta en este evento sus programas de I+D+i y se promociona como un territorio atractivo para la captación y retención de talento, en el que se impulsa la conexión entre ciencia, tecnología y empresa.

Según ha detallado el Gobierno autonómico en una nota de prensa, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias), encabeza la delegación asturiana, en la que también participan empresas, centros y entidades.

Entre ellos, destacan ArcelorMittal, Asincar, Bioasturias, CAC-Asprocon, Clúster Ecco, Clúster TIC Asturias, CTIC Centro Tecnológico, Femetalindustry, Ficyt, Finba-Ispa, FourO, Glotac, i4life, Idesa, Idonial, Kodas Solutions, Nanoker Research.

También tienen representación los parques científicos y tecnológicos de Gijón y Avilés, el Polo Tecnológico de la Biomasa, la Red de Centros de I+D+i del Principado, Serida, The Next Pangea, TSK Sustainability Technologies Center, U4Impact y la Universidad de Oviedo. El foro reúne este año en total a más de 5.200 profesionales de 40 países y a 700 entidades públicas y privadas.

El espacio expositivo de Asturias pone el foco en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), con el objetivo de posicionar la comunidad como territorio referente en innovación empresarial, atracción de talento y desarrollo de empresas emergentes (startups), filiales (spinoff) y compañías de base tecnológica.

Entre las iniciativas que se presentarán destacan la conversión de antiguos pozos mineros en polos de innovación, el impulso de redes y laboratorios 5G, el fortalecimiento de institutos universitarios y centros tecnológicos, así como el desarrollo de espacios específicos para proyectos de nueva base tecnológica.