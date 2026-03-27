Asturias participa en un proyecto del Ministerio de Educación para reforzar las competencias lectora y matemática

Imagen de la primera edición del congreso nacional sobre el refuerzo de las competencias lectora y matemática, organizado por el ministerio, se celebró en mayo de 2025 en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias participa, junto con otras cinco comunidades, en un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación para reforzar la implantación del currículo basado en competencias, en el marco de la nueva ley LOMLOE, con énfasis en el desarrollo de las competencias lectora y matemática.

Un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) --que colabora con el ministerio en la asistencia técnica-- ha visitado esta semana el Colegio Público Príncipe de Asturias, de Las Regueras, y el Instituto de Enseñanza Secundaria de Noreña, para desarrollar la fase de diagnóstico en la que participan otros 18 centros educativos del país.

El ministerio, siguiendo instrucciones de la OCDE, solicitó a Educación que seleccionara un centro de Primaria y otro de Secundaria para participar en el proyecto. Los centros debían cumplir otros dos requisitos: no estar ubicados en zona urbana y que solo uno de ellos contara con el programa de cooperación territorial (PCT), centrado en reforzar estas competencias.

Desde el Gobierno asturiano, destacan que estas visitas permiten observar de primera mano cómo se aplican las actualizaciones curriculares de la nueva ley en las aulas y recabar información sobre los lugares y la forma en que se están desarrollando el programa de refuerzo.

Por último, conocerán la percepción de los distintos actores respecto a los progresos de la reforma curricular y, en su caso, del programa. Para ello, los técnicos de la OCDE se entrevistan con los equipos directivos y los coordinadores de los PCT, docentes y, en el caso de centros de Secundaria, con una representación del alumnado.

El Principado aclara que proyecto no constituye, en ningún caso, una inspección, evaluación o auditoría. De hecho, la participación de los centros y de las personas es voluntaria y los datos se tratarán con absoluta confidencialidad.

Esta fase de diagnóstico que concluirá en mayo, añade el Ejecutivo autonómico servirá de base para formular recomendaciones concretas, dirigidas tanto al ministerio como a las comunidades, además de proporcionar herramientas y recursos que apoyen a los centros en la implantación del currículo por competencias.

Las conclusiones se presentarán el 26 de mayo en Tarragona, en la víspera de la segunda edición de un congreso nacional sobre el refuerzo de las competencias lectora y matemática, organizado por el ministerio. La primera edición de ese encuentro se celebró en Asturias en mayo de 2025 con la asistencia de 400 personas de todo el país, en su mayoría, docentes de Primaria y Secundaria.