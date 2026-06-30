Asturias pone en marcha una red con 78 puntos de observación segura del eclipse solar, uno por cada concejo

Presentación de la red de puntos de observación del eclipse - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias avanza en los preparativos para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un evento histórico que sitúa la comunidad en el centro de atención internacional y que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Con esta previsión, el Principado pondrá en marcha una red autonómica de 78 puntos de observación, uno por cada concejo, con el fin de facilitar el acceso ordenado y seguro de ciudadanía y turistas. Además, en esa jornada activará el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) en fase de alerta 2.

La situación geográfica de la comunidad permitirá que el fenómeno se observe en todo el territorio en condiciones privilegiadas. El eclipse se desarrollará entre las 19.30 y las 21.21 horas, aunque el momento en el que el Sol quedará totalmente cubierto se producirá entre las 20.27 y las 20.29 horas.

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han presentado hoy los puntos de observación y el plan de movilidad a representantes de todos los municipios y entidades vinculadas con la organización de actividades en torno al eclipse.

Los puntos de observación se han elegido de manera coordinada con la Delegación del Gobierno e incluyen zonas variadas, tanto en la costa como en el interior, desde las que podrá contemplarse el eclipse de manera segura.

"Asturias se prepara para vivir un evento histórico desde la responsabilidad institucional, poniendo la ciencia al servicio de la ciudadanía y garantizando que se pueda disfrutar con seguridad en todos los rincones del territorio", ha señalado Llamedo.

El dispositivo del Principado incorpora un plan especial de movilidad que facilitará los desplazamientos a los puntos de observación. Entre las principales medidas previstas destaca el refuerzo general del servicio; ampliación de las lanzaderas en el marco del programa 'Disfruta del verano, nosotros te llevamos'; extensión del horario hasta las 23.00 horas en las lanzaderas con acceso a puntos de observación; y refuerzo de las líneas regulares hacia las zonas de mayor afluencia turística, especialmente los lugares de costa.

Además habrá servicios metropolitanos ampliados hasta la 1 de la madrugada en el área central (Oviedo- Gijón-Avilés) y corredores asociados (Gijón-Candás-Luanco), así como en la línea Piedrasblancas-Avilés, que da servicio a Salinas.

En este marco, el próximo viernes, día 3 de julio, el Servicio de Emergencias del Principado (Sepas) mantendrá una reunión con los ayuntamientos para coordinar los dispositivos de cara a garantizar una movilidad segura el 12 de agosto.

También se convocará una reunión conjunta con la Delegación del Gobierno para reforzar la coordinación entre administraciones, organismos y grupos operativos que formarán parte del dispositivo, con el fin de poner en común la planificación y acordar medidas organizativas para garantizar una respuesta rápida, coordinada, proporcionada y eficaz.

CIENCIA

Bajo el lema 'El cielo desde el Paraíso', el Principado ha activado un amplio programa de divulgación científica con actividades repartidas por toda la comunidad. Hasta ahora se han desarrollado conferencias científicas en varios concejos y se están impartiendo talleres familiares de astronomía, junto con multitud de acciones educativas. Todas estas medidas persiguen acercar la ciencia a la ciudadanía y preparar a la población para comprender y disfrutar el fenómeno.

"No se trata solo de mirar al cielo, sino de entender lo que estamos haciendo, de despertar vocaciones científicas y de convertir este eclipse en una oportunidad para visibilizar Asturias como punto de referencia en la investigación y la industria aeroespacial", ha subrayado el consejero de Ciencia.

Con este propósito, además de las acciones de divulgación, el Principado organizará un encuentro internacional que reunirá en Oviedo, del 5 al 7 de agosto, a expertos de la NASA y otras agencias espaciales. El congreso, The Many Pathways to Space: From Subterranean Industry to Space Infrastructure, servirá de plataforma para exponer los proyectos del Principado en la industria aeroespacial.

Además, más de 19.000 escolares participaron en acciones relacionadas con el eclipse en 130 centros educativos y se han realizado un centenar de talleres en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), a través de Concejos con Ciencia, la Universidad de Oviedo, el CSIC y las asociaciones de astronomía.

La divulgación y la proyección internacional de Asturias a través del eclipse han sido dos de los temas abordados en la jornada informativa celebrada esta mañana en Oviedo, que ha contado con la participación de los astrofísicos de la Universidad de Oviedo Noemí Pinilla, Joaquín González-Nuevo y Laura Hermosa, miembros del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ictea).

SALUD

Por otra parte, el Gobierno de Asturias pone especial énfasis en la observación segura del eclipse, en coordinación con las autoridades sanitarias, y con un enfoque preventivo.

Las recomendaciones clave pasan por utilizar siempre gafas homologadas con certificación ISO; no emplear dispositivos ópticos sin filtros solares adecuados; y recordar que solo durante los minutos de totalidad se podrá observar el eclipse sin protección.

El Gobierno de Asturias repartirá más de 100.000 gafas. Las lentes se podrán recoger en las oficinas de turismo, la Red de Espacios Naturales de Asturias (Rena) y la Feria de Muestras de Asturias (Fidma).

También se distribuirán, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a los colectivos más vulnerables (infancia y personas mayores), mientras que la Consejería de Ciencia las entregará, junto con la Universidad de Oviedo, en ferias y actos divulgativos.