Asturias Power y Caja Rural abordan en FIDMA el potencial de al región para desarrollar proyectos internacionales

Manolo Riestra, Pedro Carro, Luisma Hernández, Rola Yaman, Jaime Álvarez, Cédric Ballay y Andrés Barettino en e encuentro “Nuevas miradas de Asturias”, celebrado en FIDMA, - CAJA RURAL ASTURIAS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias Power y la Fundación Caja Rural de Asturias han puesto en valor este jueves el potencial de la tecnología y de los nuevos modelos de trabajo para desarrollar desde Asturias carreras profesionales y proyectos vinculados a mercados internacionales.

Así lo han señalado durante el encuentro 'Nuevas miradas de Asturias', celebrado en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón, y moderado por Luisma Hernández, de Asturias Power.

La jornada reunió a cuatro profesionales con experiencia internacional: Andrés Barettino, de Minsait y creador de TierrinaConnect; Rola Yaman, Business Transformation Manager de Dentsu; Cédric Ballay, director general de KLK; y Jaime Álvarez, arquitecto del estudio neerlandés Vakwerk.

Durante el encuentro, los participantes han coincidido en que la digitalización ha reducido las barreras geográficas y permite trabajar desde Asturias para empresas y clientes de otros países, al tiempo que facilita compatibilizar una carrera profesional internacional con el arraigo en el territorio.

Barettino ha destacado las posibilidades de la consultoría tecnológica para trabajar con clientes internacionales sin necesidad de una presencia permanente en la oficina, así como el potencial del talento técnico asturiano. Yaman, por su parte, ha compartido su experiencia tras trasladar su residencia a Gijón mientras mantiene su actividad profesional y sus clientes en Centroeuropa.

Ballay ha puesto de relieve la posibilidad de dirigir una empresa desde Asturias y desarrollar una carrera internacional, mientras que Álvarez ha explicado que la digitalización le permitió regresar a Asturias en 2023 y continuar trabajando para el estudio neerlandés Vakwerk.

Las experiencias expuestas han servido para abordar el papel de la tecnología y las nuevas formas de trabajo como herramientas para atraer y retener talento, generar proyectos de dimensión internacional y facilitar que profesionales desarrollen su actividad desde Asturias.