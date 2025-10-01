Asturias protagoniza una campaña de la Unión Europea para destacar el valor de los fondos comunitarios

'Tenemos Fame De Saber Y Sed De Innovación', Que Pone En Valor Proyectos Asturianos Que Han Recibido Financiación De La Unión Europea (UE). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha elegido Asturias como protagonista de su campaña informativa 'Europa en mi región', una iniciativa que busca mostrar cómo las inversiones comunitarias han contribuido de forma significativa al desarrollo de los territorios. En esta edición, la campaña se presenta bajo el lema 'Tenemos fame de saber y sed de innovación' y pone en valor proyectos asturianos que han recibido financiación de la Unión Europea (UE).

El Principado ha sido seleccionado por la CE por el impacto de cinco inversiones clave: la Escuela Superior de Arte de Avilés, los institutos de La Fresneda y La Florida, en Oviedo; el Centro Avilés Innova y el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), en Colunga. Estos proyectos reflejan el compromiso con la educación, la innovación y la cultura, pilares fundamentales para el desarrollo regional.

La campaña incluye diversas acciones en medios de comunicación y dos eventos abiertos a la participación ciudadana este mes. El primero es el concurso de arte ARTurias, que se celebrará del 19 al 23 de octubre. Se trata de una exposición artística intergeneracional que explorará la identidad asturiana a través de disciplinas como la pintura, el dibujo, la fotografía y los medios digitales.

El segundo evento tendrá lugar en el MUJA el 17 de octubre y estará dirigido a escolares. En él se combinarán actividades educativas y lúdicas en el entorno cultural del museo, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y el interés por el patrimonio científico y natural de Asturias.

Europa en mi región es una campaña conjunta entre la UE y las autoridades regionales y locales. Desde su puesta en marcha en 2018, ha desarrollado más de 70 campañas en 14 Estados miembros con el propósito de acercar a la ciudadanía los beneficios concretos de las inversiones europeas y reforzar el vínculo entre Europa y los territorios.