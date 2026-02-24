Asturias quiere tener "más soberanía" sobre la red ferroviaria

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha apostado este martes porque el Principado tenga "más soberanía" en las decisiones que afectan a la red ferroviaria en la región, después de poner de manifiesto la lentitud en la mejora de la red por parte del Estado.

Preguntado por el diputado del PP Pedro de Rueda sobre la situación de la red ferroviaria en Asturias, Calvo ha asegurado que mejora "lentamente", con ejemplos como la renovación integral de la línea Gijón-Laviana y su malla horaria. Sin embargo, ha reconocido ejemplos de "deterioro" en las líneas hacia las alas de Asturias.

"Disponemos de un plan que se está siguiendo", ha dicho, aunque "con el Corredor Atlántico está yendo más despacio de lo que debería".

A su juicio, para mejorar la red este plan debería incluir la renovación "integral" de la red y del material rodante. Este plan, ha agregado, debería llevar a que Asturias tenga más soberanía sobre cómo se toman las decisiones de la gestión ferroviaria. "Aspiramos a ello", ha dicho, asegurando que comparte con el PP la exigencia de que se cumplan los compromisos y la renovación.

Por otro lado, Calvo ha recordado que el plan de cercanías de Asturias incluye la renovación integral de la flota de ancho métrico tanto en Asturias como en Cantabria. El programa completo contempla la adquisición de 35 nuevos trenes de cercanías con una inversión en material rodante que supera los 300 millones de euros para ambas CCAA.

En cuanto al calendario prometido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el consejero ha explicado que las primeras unidades deberían estar disponibles en 2026 y, tras la fase de homologación y pruebas, se iniciaría la entrega progresiva de los trenes "de manera escalonada". "Seremos vigilantes porque tenemos que creer las palabras del secretario de Estado, pero no las podemos certificar", ha dicho.

Por su parte, Pedro de Rueda ha alertado de que hay al menos 25 estaciones en Asturias que necesitan de modificaciones para acoger los nuevos trenes y ha advertido de la posibilidad de que haya nuevos retrasos en la entrega de los nuevos trenes. "Ni Renfe tiene fe en que los trenes entren cuando deberían", ha asegurado.

RETRASOS EN EL CORREDOR DEL ATLÁNTICO

Por otra parte, y preguntado por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) sobre el cumplimiento del Plan Director del Corredor del Atlántico, Calvo ha asegurado que, si bien desde 2024 ha habido "mejoras muy importantes", es necesario que el plan avance "más rápido" ante retrasos "inaceptables" en algunas infraestructuras como el tramo Lloreda-Veriña.

"Al menos tenemos una planificación cierta que podemos ver si se cumple o no", ha dicho, aunque ha asegurado que "hay mucho margen de mejora". "No somos para nada autocomplacientes, sino que creemos que el plan tiene que avanzar más rápido", ha remarcado.