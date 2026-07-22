Asturias, quinta CCAA donde más caen los nacimientos hasta mayo, un 0,77%

Archivo - Mujer embarazada en el hospital. Dar a luz. Embarazo. Parto. - SERRNOVIK/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos en el Principado de Asturias han caído en los cinco primeros meses del año un 0,77 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, la quinta mayor caída de las comunidades autónomas y que se contrapone con el incremento nacional del 0,84%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En mayo se registraron en Asturias 392 nacimientos, que se suman a los 381 de abril. Hasta mayo la cifra de alumbramientos en la comunidad asciende a 1.856.

En lo que va de año, cuatro comunidades han registrado descensos superiores al de Asturias: Galicia (-3,73%); Canarias (-1,48%), Extremadura (-1,34%) y Cantabria (-1,16%), además de la ciudad autónoma de Melilla (-8,76%).

Por otro lado, Asturias ha registrado 6.914 defunciones hasta el 5 de julio.