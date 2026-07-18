Asturias reafirma su compromiso con la memoria democrática en la inauguración de una exposición sobre Constantino Suárez. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha reafirmado este sábado el compromiso del Gobierno de Asturias con la memoria democrática durante la inauguración de la exposición 'La línea de la memoria 1936-2026', instalada en el Puerto Deportivo de Gijón con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado contra la II República.

La muestra, organizada en colaboración con los Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo de Asturias, recupera la obra del fotógrafo Constantino Suárez, recientemente reconocido como víctima del franquismo, y en su apertura también ha participado la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado.

González ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha situado la memoria democrática entre las prioridades de esta legislatura y ha señalado que las políticas desarrolladas se orientan a la recuperación de las víctimas, el apoyo a sus familias y el cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación.

fosas y dar veracidad a las historias de familiares que llevan años buscando a sus seres queridos. La viceconsejera ha subrayado asimismo el valor documental de las imágenes de Constantino Suárez, que reflejan las consecuencias del golpe militar, la guerra y la posterior dictadura.

A su juicio, las fotografías muestran el sufrimiento, la penuria, la necesidad y la destrucción provocados por aquel periodo, y ha considerado que recordar ese pasado resulta imprescindible para fortalecer la democracia.

La viceconsejera también ha reconocido el trabajo de los fotoperiodistas por documentar los conflictos y el sufrimiento de la población civil, al tiempo que ha repasado algunas de las actuaciones impulsadas por el Principado en materia de memoria democrática, como las exhumaciones en La Lloba, donde se han localizado 40 cuerpos, y la colocación de placas Stolpersteine en recuerdo de las personas deportadas a campos de concentración nazis.

Por su parte, Begoña Collado ha destacado la oportunidad de inaugurar la exposición el 18 de julio, una fecha que, según ha señalado, obliga a preservar el conocimiento de lo ocurrido. La directora general ha defendido el acceso a una información "real y verídica" sobre la historia de España y ha valorado que la muestra se haya instalado en un espacio abierto y céntrico para acercar este conocimiento al conjunto de la ciudadanía.