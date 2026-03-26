Asturias refuerza su promoción turística en Argentina tras recibir un 42% más de visitantes en 2025

El director de la Oficina Española de Turismo (OET) de la capital argentina, Felipe Formariz, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado este jueves que lanzará en el cuarto trimestre del año una campaña de promoción turística en Argentina para reforzar un mercado internacional que se encuentra en pleno crecimiento. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presentado esta medida en Buenos Aires, durante la reunión de trabajo que ha mantenido con el director de la Oficina Española de Turismo (OET) de la capital argentina, Felipe Formariz.

El encuentro, celebrado en la sede de Turespaña y enmarcado en el viaje institucional que Llamedo desarrolla estos días en Argentina y Uruguay, ha servido para coordinar nuevas acciones de difusión de Asturias en uno de los mercados latinoamericanos con mayor potencial, según el Ejecutivo autonómico.

La campaña anunciada por Llamedo combinará distintas acciones de comunicación en soportes y medios, tanto en papel como en formato digital y redes sociales. Previamente, a lo largo de la primavera, agentes de ventas de viajes argentinos visitarán Asturias para conocer la oferta turística de la comunidad.

El Principado busca mostrar el potencial de Asturias en un mercado especialmente interesante por el perfil de los viajeros argentinos, su capacidad de gasto y su afinidad con una oferta vinculada a la gastronomía, la cultura, el paisaje y las experiencias auténticas.

"Asturias quiere seguir ganando presencia en un mercado que encaja muy bien con el modelo turístico que estamos consolidando: visitantes que viajan con tiempo, que valoran la gastronomía, la cultura, el paisaje y una experiencia de calidad", ha señalado la vicepresidenta.

TURISMO ARGENTINO EN ASTURIAS

Llamedo ha aportado cifras que reflejan el buen momento del turismo argentino en España: 2025 fue un año histórico, con 821.000 visitantes, un 23% más que en 2024, lo que supone el mayor registro de la serie histórica. Ese flujo consolidó España como uno de los destinos preferidos por los argentinos que viajan al exterior y se acompañó de un notable crecimiento del gasto turístico.

En el caso de Asturias, los indicadores más recientes también reflejan una evolución muy positiva. Según la estadística experimental del INE a partir de telefonía móvil, el Principado recibió a 5.049 turistas argentinos en 2025, lo que supone un incremento del 42,3% respecto al ejercicio anterior.

Estos visitantes generaron 49.203 estancias, un 47,6% más. La duración media de los viajes se situó en torno a los 9,9 días, un dato especialmente relevante para un destino que busca consolidar un turismo de mayor valor añadido y con mejor distribución a lo largo del año.

"Queremos atraer al visitante que mejor encaja con nuestra forma de entender el turismo: más calidad, más estancia, más equilibrio, más gasto y más valor para el territorio", ha precisado Llamedo.