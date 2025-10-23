Asturias registra en agosto un superávit comercial de 62,5 millones

Archivo - Puerto de El Musel - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registró en el mes de agosto un superávit comercial de 62,5 millones de euros, una cifra superior a los 47,3 millones de superávit que obtuvo en el mismo mes del año anterior.

En cuanto a las exportaciones, las de mercancías del Principado de Asturias disminuyeron un 8,1% interanual, alcanzando los 404,2 millones de euros. En comparación con el mes de julio, disminuyeron un 21,3%.

Mientras, las importaciones ascendieron a 341,7 millones de euros, disminuyeron un 12,9% interanual, y experimentaron un descenso del 26,2% respecto a julio.

El saldo no energético alcanzó un superávit de 108,2 millones de euros frente al superávit de 67,3 millones de euros en agosto de 2024 (datos provisionales) y se alcanzó un déficit energético de 45,7 millones de euros frente al déficit energético 20 millones de euros en el mismo mes del año anterior.