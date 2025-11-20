Asturias registra un déficit comercial de 19,5 millones en septiembre

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado un déficit comercial de 19,5 millones de euros en septiembre, según el informe de Comercio Exterior de Asturias elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Esta cifra contrasta con el déficit de 54,8 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior, según datos provisionales. La tasa de cobertura se situó en el 96,1%.

El saldo no energético alcanzó un superávit de 77,7 millones de euros frente al superávit de 10,3 millones de euros en septiembre de 2024 (datos provisionales) y se registró un déficit energético de 97,2 millones de euros frente al déficit energético 65,1 millones de euros en el mismo mes del año anterior.

En el mes de septiembre, las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias aumentaron un 10,9%, alcanzando los 479,5 millones de euros. En comparación con el mes de agosto, aumentaron un 18,6%. Las importaciones, por su parte, ascendieron a 499 millones de euros, aumentaron un 2,4% interanual, y experimentaron un crecimiento del 46% respecto a agosto.

Las mayores contribuciones al crecimiento en exportaciones provinieron de los sectores de semimanufacturas no químicas, materias primas y bienes de equipo, mientras que en importaciones ocurrió con los sectores de materias primas, productos energéticos y bienes de equipo.

En septiembre de 2025, las exportaciones del Principado de Asturias a la UE representaron el 55% del total, un 48,3% destinado a la zona euro, y un 6,7% al resto de la UE. Fuera de Europa, ascendieron las exportaciones del Principado de Asturias a las siguientes grandes categorías de zonas: América del Norte (84,4%) y Asia excluido Oriente Medio (57,4%). Mientras que disminuyeron las dirigidas a Oceanía (-77,4%), América Latina (-55,5%), África (-36,7%) y Oriente Medio (-24,4%).