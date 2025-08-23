Asturias registra este sábado tres incendios forestales activos

OVIEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este sábado 23 de agosto indica la presencia de 5 Incendios forestales en el Principado. De ellos, tres están activos y dos estabilizados.

Según la última actualización consultada por Europa Press, los tres incendios activos siguen siendo el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.

Degaña cuenta con el mayor número de medios de extinción, tanto aéreos (12), como terrestres (72), para controlar el incendio. A lo largo del día trabajarán en la zona la Brif de Tineo y la Brif en régimen domiciliario, Bomberos de Asturias y la Brigada de Navarra, además de los bombarderos de Ibias y Almoraima, cuatro aviones anfibio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), dos helicópteros de Bomberos de Asturias y maquinaria pesada. Un día más se trabaja en la línea de defensa de la zona limítrofe de ambas comunidades.

También se contará con un helicóptero bombardero de Castilla y León. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, permanecerán en el lugar el dos aviones de coordinación ACO del Miteco.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, trabajarán Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales y un helicóptero de la Comunidad Foral de Navarra.

En el incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los puntos calientes se centran por encima de Caunedo. Por tierra el dispositivo lo integrarán Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias. Los incendios estabilizados son los de La Uña/Arcenorio y Cabrales.