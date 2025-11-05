Asturias registra siete incendios forestales y activa el Infopa en fase de alerta

Archivo - Bomberos de Asturias trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 28 de marzo de 2023, en Toraño, Parres, Asturias (España). El Gobierno regional activó el pasado jueves por la noche el Plan de Incendios Forestales del Principa - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado a las 08.58 horas de este miércoles la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) ante la existencia de siete incendios forestales activos.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado en nota de prensa de esta activación vistas las condiciones meteorológicas, con aviso naranja por vientos de componente sur con rachas máximas de hasta 110 kilómetros por hora.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.