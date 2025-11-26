Asturias reitera la recomendación del uso de mascarilla ante la incidencia de la gripe

Archivo - Mascarillas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha vuelto a recomendar este miércoles el uso de mascarilla en espacios cerrados ante la incidencia de la gripe.

En unas declaraciones distribuidas por el Gobierno asturiano, Saavedra ha explicado que, sobre todo en el norte de España, está creciendo la incidencia más rápido que otros años.

Por ello ha dicho que se está agilizando la campaña de vacunación, con inoculaciones por las tardes. "Vamos a seguir con ese horario de tardes para que la gente se pueda vacunar. Tenemos la mitad de la población de más de 65 años vacunada, pero tenemos que alcanzar unos niveles más altos", ha dicho. Saavedra ha indicado que si la incidencia va más rápido, la previsión es que exista un cuadro "más explosivo".

"Está claro que en estos momentos, sabiendo que los virus respiratorios, no sólo la gripe, los virus respiratorios van a aumentar durante este periodo, hay que tener muy claro que tenemos que seguir actuando como actuábamos durante la COVID-19, en el sentido que hay que proteger a las personas más vulnerables", ha advertido.

Ha señalado la conveniencia de usar mascarillas cuando se acude a un centro sanitario o a una farmacia o a un centro sociosanitario. El Gobierno asturiano pondrá cartelería en la entrada de los centros de salud y de los hospitales para recordar a las personas que es lo más adecuado en estos momentos. "No hemos llegado a la obligatoriedad, porque confiamos en la responsabilidad de las personas en Asturias", ha indicado Saavedra.

La dirigente asturiana se ha mostrado de acuerdo con la intención del Ministerio de Sanidad de elaborar un protocolo común para hacer frente a la gripe. "Asturias en principio está de acuerdo con ese planteamiento, yo creo que como ya hemos visto también con relación a la pandemia no estamos solos, que tenemos que trabajar en conjunto y con consenso todas las comunidades y por lo tanto estaría de acuerdo, pero todavía no lo conocemos y además es un protocolo que todavía tiene que ir a la Comisión de Salud Pública", ha comentado.