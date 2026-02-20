Asturias es la segunda comunidad con mayor brecha salarial, según CCOO

Archivo - Mujer trabajando en ordenador - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias es la segunda comunidad con mayor brecha salarial. Los empleos que ocupan las mujeres en Asturias están mucho peor pagados que los que ocupan, de media, los hombres. Así lo indica CCOO que incide en que esa es la causa principal que explica las diferencias entre salarios.

Según indica el sindicato, en el caso de las asturianas la ganancia anual se sitúa en 782,7 euros por debajo del promedio de las trabajadoras españolas. El de los asturianos supera en 661,2 euros la media nacional gracias a la relevancia del empleo industrial y sus mejores salarios.

En CCOO de Asturies aseguran haber detectado diferencias particularmente importantes en el tramo de edad que va de los 34 a los 45 años (donde la brecha es del 35,7%). También en el caso de la población asalariada con contrato indefinido (ahí la brecha es del 31,8%).

Sin embargo, la distancia se reduce en Asturias en aquellas ocupaciones más cualificadas (del 11,0%), también entre los trabajadores con mayor nivel de estudios (entre el 10% y el 13% para los graduados universitarios), y entre quienes trabajan a tiempo completo (del 10,6%).

Por último, también es sustancialmente más reducida en el empleo público (del 3,8%) que en el sector privado (donde llega al 50,5%).

Añade la organización que gracias a la actuación sindical y a medidas como la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), en Asturias la brecha salarial de género se ha reducido de forma importante desde 2018 y se sitúa en niveles históricamente bajos. Así, las principales beneficiarias de la subida del SMI son las mujeres, dado que su presencia entre los salarios bajos es superior a la que tienen los hombres.

Las cifras demuestran lo feminizados que aún están los cuidados en Asturias: el 82,9%de las excedencias dadas de alta en 2025 fueron asumidas por mujeres. También ocho de cada diez personas ocupadas a tiempo parcial en nuestra comunidad (el 80%) son mujeres. Además las mujeres siguen teniendo dificultades para ascender y promocionar a puestos de responsabilidad.

Según datos del INE, en Asturias la proporción de mujeres en cargos directivos (directoras o gerentes) era sólo del 35,6% a finales de 2025. Estas cifras confirman que se trata de una desigualdad estructural. Que al ritmo actual tardaría casi 20 años en corregirse en Asturias.