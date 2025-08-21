Asturias tendrá en la próxima década 117.000 jubilaciones y menos de 30.000 jóvenes entrarán al mercado laboral

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias contabilizará en la próxima década 117.000 jubilaciones mientras que se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 29.214 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años en Asturias, según un informe desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

Según el trabajo, el fenómeno migratorio será clave para paliar la falta de relevo generacional. Se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a Asturias alrededor deç 46.000 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (unas 60.000 personas).

El trabajo distribuido por Adecco ene como objetivo generar conciencia sobre el reto que plantea esta transición demográfica, proyectando que en la próxima década se jubilarán en España más de 5 millones de personas en España, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral.

En Asturias el desequilibrio es aún mayor: por cada cuatro jubilaciones, apenas se sumará un nuevo trabajador. En este contexto, los responsables del trabajo resaltan la importancia de activar todo el potencial disponible, a través de la integración de la mano de obra migrante, la incorporación de talento con menor presencia en el mercado laboral (como mujeres, personas con discapacidad o profesionales sénior), y el impulso de tecnologías como la inteligencia artificial.