Asturias trabajará para visibilizar el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer

Reunión de Borja Sánchez con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer para "buscar puntos de confluencia" y ofrecer infraestructuras que permitan visibilizar la labor de la asociación en asistencia, voluntariado e investigación.

Sánchez, tras reunirse con la presidenta y vicepresidente del consejo provincial de Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer, Yolanda Calero y Julio Manuel González, respectivamente, ha destacado la importancia de seguir investigando en tratamientos y sistemas de cribado, subrayando que "a cada uno de nosotros, bien sea directa o indirectamente, nos va a tocar" la enfermedad.

El consejero ha insistido en la relevancia de detectar precozmente el cáncer, señalando que "es mucho mejor hacerla en un estadio 2 que en un estadio 3 o que en un estadio 4".

Ha valorado especialmente iniciativas como la detección de sangre oculta en heces, que "salva muchísimas vidas". Sánchez, quien reconoció tener un vínculo personal con la asociación por haber disfrutado de un contrato de investigación, ha manifestado su compromiso de "destinar más fondos de investigación" y colaborar en actos de divulgación científica relacionados con el cáncer.

La reunión se ha producido en un contexto en el que el cáncer "tiene una alta prevalencia en el Principado de Asturias", según reconoció el propio consejero, quien ha defendido la necesidad de seguir "investigando y atacando directamente" esta enfermedad.