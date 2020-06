Asturias tuvo un exceso de 413 fallecimientos en el periodo que va del 23 de marzo al 1 de junio

Sanidad informa de 314 casos COVID muertos en el Principado y el Gobierno regional de 332 o 366 si se incluyen los test positivos

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad en España (MoMo), de fecha 14 de junio y que registra las muertes por todas las causas, señala que en el Principado de Asturias han fallecido, en el periodo que va del 23 de marzo al 1 de junio, un total de 413 personas más de las esperadas. Supone un incremento del 16,6% sobre lo que se estimaba.

La cifra de 413 fallecidos es superior a las 314 muertes de las que viene informando el Ministerio de Sanidad desde hace días como decesos en Asturias de casos de COVID-19 con confirmación de la enfermedad por PCR. La diferencia es de casi cien personas.

Para determinar la mortalidad esperada, los informes del MoMo, que elabora el Instituto de Salud Carlos III, recurre a modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada desde el 1 de enero de 2008 hasta un año previo a la fecha actual.

Según el informe MoMo en ese periodo del 23 de marzo al 1 de junio de este año, en plena crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus, el exceso de mortalidad en los hombres ha sido de 214. En mujeres algo superior, de 227. Casi todas las muertes que superan a las de años anteriores corresponden además a personas mayores de 74 años. Estas suponen en total 394 de los 413 fallecidos más que señala el documento, consultado por Europa Press.

La diferencia de la cifra de exceso de fallecimientos del MoMo no solo es distinta a la que proporciona el Ministerio de Sanidad de casos COVID en Asturias. También supera a las dos cifras que viene dando el Gobierno asturiano como casos de fallecidos acumulados con el nuevo coronavirus.

La Consejería de Salud asturiana tuvo ya hace tiempo que modificar la manera en la que contaba los fallecimientos. Eso hizo que el pasado 19 de mayo, de un día para otro, el Principado eliminase 14 decesos de su recuento.

DATOS DESDE EL GOBIERNO ASTURIANO

La última cifra de fallecidos con COVID-19 que ha aportado el Ejecutivo dirigido por Adrián Barbón es la correspondiente al miércoles, cuando informó de 332 fallecidos con prueba positiva de PCR, mas que los 314 de los que viene informando el departamento dirigido por Salvador Illa.

Existe aún otra cifra diferente de fallecidos con COVID-19 en Asturias. Es la que se incluye en los informes de mortalidad que elabora la Dirección General de Salud Pública, correspondiente del Principado. La última, incluida en un documento que trascendió el 16 de junio, establece en 366 los fallecidos. En este caso, la diferencia con Sanidad, explican los autores del informe, es que aquí, si bien se excluyen las muertes donde hay otra causa principal, incluyen también a las personas que mueren con un test positivo de anticuerpos.

BAILE DE CIFRAS

Así las cosas, en Asturias el Ministerio de Sanidad registra 314 casos COVID-19 fallecidos, al mismo tiempo que el Principado informa de 332 y Salud Pública eleva la cifra a 366. A esas cantidades se añade ahora el exceso de mortalidad registrado por el MoMo, de 414 personas.

A este 'baile de cifras' en lo que a la cifra de fallecidos se refiere se han referido los grupos de la oposición del parlamento asturiano en diferentes comparecencias asturianas. El consejero de Salud, Pablo Fernández, lo ha reconocido, si bien ha puesto siempre en valor los datos y la metodología del Gobierno asturiano.

Son cuatro datos diferentes que conviven tres meses después de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Fue el pasado 6 de junio cuando el presidente del Principado fue preguntado sobre este asunto. Adrián Barbón defendió el rigor de su departamento frente al "desfase" que existía en otras comunidades autónomas y resaltó que los datos que aportaba el Principado coincidían prácticamente con el exceso de mortalidad de los informes MoMo. Uno de ellos es el que que hoy señala un aumento de 414 personas fallecidas en Asturias respecto al mismo periodo de otros años.

FERNANDO SIMÓN

A nivel del Gobierno central, las dudas en relación a las diferencias en este indicador siguen siendo constantes, 15 días después del luto oficial por las víctimas del COVID-19. Preguntado sobre el asunto a principios de mes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, respondió que el dato de fallecidos acumulado estaba "congelado", pendiente de revisarse y de la información que remitiesen las distintas comunidades autónomas.

En la rueda de prensa de este jueves le preguntaron a Simón si estaba en condiciones de garantizar que los datos de fallecidos estarían actualizados el 16 de julio, día previsto para el homenaje en España a las víctimas de la pandemia.

"No me gusta garantizar, porque esa palabra implica una certeza que en ciencia debemos tratar de evitar", señaló. No obstante, añadió que espera que los datos estén actualizados en los próximos días, mucho antes que el 16 de julio.