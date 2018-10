Asturleonesa continúa con la huelga tras recibir el apoyo de los transportistas

Publicado 20/02/2018 11:23:37 CET

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Asturleonesa han anunciado que mantendrán las dos jornadas de huelga convocadas para este miércoles y el jueves, a la espera de recibir noticias sobre los pagos pendientes y una vez han recibido el apoyo de los transportistas.

En nota de prensa el Comité de empresa ha recordado que falta por abonar las nóminas de enero, mitad de diciembre y la extra de Santa Bárbara.

La plantilla cuenta con el apoyo de los transportistas, quienes, en la jornada de este lunes y al no haber recibido el pago de las tres quincenas que se no se les han abonado, han decidido unirse a las protestas. En este caso los impagos corresponden a todo el mes de enero y la primera quincena de febrero.

Hasta que no se realicen los abonos correspondientes, los camioneros optarán por atender otros encargos.

Por otro lado, en los últimos días, y tras haber obtenido el tercer grado carcelario, el antiguo administrador de Asturleonesa, Rodolfo Cachero, se ha puesto en contacto con el comité de empresa para informarles de que le van a ceder nuevamente la gestión de la compañía y que quiere saber si la plantilla confía en él.

El comité ha recibido este anuncio "con prudencia" y, mientras no se haga efectivo ese cambio en la administración, no se pronunciará al respecto. Los trabajadores han puesto también de manifiesto la sospecha de que los impagos de las nóminas, los impagos a los transportistas o los descuentos de las nóminas que han sido efectuados a los trabajadores pero no abonados a los destinatarios, "estén sirviendo para que la administración concursal, que se sospecha que sigue guiada por Rodolfo Cachero, esté acumulando dinero con el objetivo de hacer frente a la deuda con Coto Minero Cantábrico". "De ser así, sería un auténtico escándalo, además de un incumplimiento grave de la ley concursal", han señalado.