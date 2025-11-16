Aumenta en un 12,5% la matrícula de alumnado de primer curso en la modalidad presencial de FP

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La matrícula de alumnado del primer curso en la modalidad presencial de Formación Profesional (FP) ha aumentado un 12,5% en Asturias respecto a 2024. Según informa el Gobierno del Principado, este año académico, en el que se completa la implantación del nuevo modelo de FP, se han matriculado 8.441 estudiantes, frente a los 7.500 del ejercicio pasado. Además, la matrícula global se estabiliza por encima de las 17.000 personas en todas sus modalidades.

Destaca el Principado que las familias profesionales del ámbito industrial, como Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento o Fabricación Mecánica, mantienen su alta demanda en consonancia con las necesidades del mercado laboral. También siguen en ascenso los ciclos de Sanidad, Química, Imagen Personal e Imagen y Sonido.

La mayor cifra de alumnado se registra este curso en los grados superiores, con 7.945 estudiantes, seguida de los grados medios (6.355), el grado básico (872) y los cursos de especialización (101). Los datos de matriculación se completan con 1.782 personas matriculadas en 2º curso de todos los niveles para finalizar la ley de FP a extinguir.

MODALIDAD NO PRESENCIAL

En cuanto a la modalidad no presencial, la matrícula se incrementa ligeramente respecto al curso anterior. Además de las opciones semipresencial y virtual, aún queda alumnado del antiguo modelo de enseñanza a distancia de la ley en extinción. Entre todas estas modalidades, suman algo más de 2.900 estudiantes.

Por otro lado, el alumnado de FP sigue siendo mayoritariamente masculino, si bien se va acortando poco a poco la distancia entre ambos sexos. Las mujeres ocupan el 43% de las plazas, un 0,2% más que el año pasado, pero un 0,5% por encima del curso 2023-2024 y un 4% más que en el 2022-2023, con lo que se puede apreciar la tendencia al alza en la matriculación de mujeres en los ciclos formativos.

En cuanto a la oferta general de FP para el curso escolar, se compone de 23 familias profesionales, con 112 títulos: 11 de grado básico, 36 de grado medio y 65 de grado superior.