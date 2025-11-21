'Autonet', 'Manzanín', y 'Aventurero', los tres nuevos autobuses híbridos articulados de Emtusa

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, junto al concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, al edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, y escolares presentan los nuevos autobuses híbridos articulados de Emtusa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha presentado este viernes tres nuevos autobuses híbridos articulados que se incorporan a la flota de Emtusa.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de desvelar, junto a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y el edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, los nombres que les han puesto escolares gijoneses a estos tres autobuses: 'Autonet', 'Manzanín', y 'Aventurero'.

El edil ha explicado que hasta la fecha Emtusa ha comprado 14 autobuses, aunque el objetivo es renovar casi la mitad de la flota con la adquisición de casi 40 vehículos en cuatro años. "Estamos cumpliendo lo pactado", ha sostenido.

Asimismo, ha apuntado que la semana que viene Emtusa tendrá en funcionamiento estos tres nuevos articulados que, según el edil, son "muy necesarios". Los tres irán principalmente a la Línea 1.

Ha sumado a esto que la idea es destinar todos los vehículos eléctricos para los autobuses rígidos, que son más pequeños. Ha recordado, también, que de los anteriores autobuses articulados alguno tiene casi más de un millón de kilómetros y más de diez años, de ahí que se quiera renovar la flota.

Barcia ha destacado que, con ello, el Ayuntamiento pretende dar ejemplo a la ciudadanía de que el primero que tiene que ponerse las pilas en todo lo que tiene que ver con la descarbonización es la empresa pública, y no obligar al ciudadano a cambiar de coche sin que el Consistorio lo haya hecho previamente.

Además, ha apuntado que los microbuses previstos para la zona rural ya están comprados y se están fabricando. Se prevé, en este caso, que lleguen al final del verano, para que se pongan en marcha el próximo otoño.

El edil ha agregado que son vehículos más especiales y, por eso, tienen un mayor tiempo de construcción en la carrocería. Estos tres son a combustión e irán a diferentes rutas por la zona rural.

Ha señalado, a este respecto, que no están todavía definidas, aunque hay una línea "muy clara" que va a ser por la avenida de Castilla.

Asimismo, hay otra que están negociando dentro del seno de la Asociación de Vecinos de la Zona Rural, con la idea un poco de conjugar las peticiones vecinales con los informes técnicos, para buscar las mejores rutas que cubran aquellos lugares con mayor demanda y población.

Sobre los primeros autos eléctricos incorporados a la flota, ha considerado su funcionamiento como "correcto". Según él, ofrecen "mucha mayor seguridad, mayor comodidad, menor emisiones y, sobre todo, más tamaño dentro del autobús que permite mayor espacio".

"Al final, esos mitos que siempre hay sobre problemas de los autobús eléctricos se está demostrando con el paso del tiempo que no son ciertos y que son vehículos perfectamente válidos para funcionar por la ciudad", ha resaltado.