La autopista del Huerna reabre sus cuatro carriles casi dos años después del gran argayo

Archivo - Zona del argayo en el Peaje del Huerna, Autopista AP-66, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autopista del Huerna (AP-66) ha recobrado este viernes, 18 de septiembre, la normalidad tras el argayo que en noviembre de 2024 cortó totalmente la circulación. La empresa concesionaria ha dado por finalizados los trabajos de estabilización de la ladera y ha procedido a abrir por completo los cuatro carriles en ambos sentidos de circulación.

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Asturias, la apertura de los carriles que hasta ahora permanecían cortados --solo había dos habilitados, uno en cada sentido de la circulación--, se ha producido a las 15.00 horas de este viernes.

El 10 de noviembre de 2024 se produjo el gran desprendimiento en el punto kilométrico 75,700. El 27 de ese mismo mes, se restableció parcialmente el tráfico en ambas direcciones, gracias a la habilitación de un bypass dividido por conos. Desde entonces, la empres Luperlan Tunneling se encargó de las obras de estabilización de la ladera, con unas actuaciones que tenían un plazo estimado de 15 meses.

En ese tiempo y ante la dificultad geotécnica de la ladera derrumbada, los trabajos se centraron en realizar un reperfilado progresivo del talud, comenzando por la parte superior y progresando hacia abajo en bancos de cinco metros de altura. En total se instalaron 17 bancos en un talud de 90 metros de altura. Ahora, casi dos años después del derrumbe, la principal vía de conexión de Asturias con la Meseta se ha reabierto por completo en ese tramo.