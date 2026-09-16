La Autoridad Portuaria de Avilés concluye la colocación de438 bloques de hormigón en el dique de abrigo de San Juan

Bloques instalados en el dique de abrigo de San Juan. - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

AVILÉS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés (APAv) ha finalizado los trabajos de colocación de 438 bloques de hormigón en masa de 20, 60 y 70 toneladas destinados a reforzar el dique de abrigo de San Juan.

Según informa la Autoridad Portuaria de Avilés en una nota de prensa, la actuación tiene como objetivo mejorar la resistencia de esta infraestructura de 438 metros de longitud frente a la creciente intensidad de los temporales marítimos, avanzando en la adaptación del puerto a los efectos del cambio climático.

Las obras, adjudicadas a la empresa Ogensa por un presupuesto de 3.732.323 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, arrancaron el pasado mes de marzo. Aunque estaba previsto que los trabajos de colocación se prolongasen hasta finales de octubre, el buen tiempo y el ritmo de ejecución han permitido finalizar la instalación de manera anticipada. La previsión actual del Departamento de Infraestructuras de la APAv es finalizar la obra a finales de este mes.

Para la colocación de los bloques ha sido necesaria su fabricación previa junto al dique --concluida el 20 de julio-- y el posterior montaje de una grúa de gran tonelaje con capacidad máxima de elevación de 600 toneladas y un radio de trabajo de hasta 50 metros. Las dimensiones del equipo han obligado a transportar sus componentes en 16 transportes especiales y ejecutar el montaje durante una semana. Asimismo, la pinza de la grúa ha incorporado un geolocalizador para situar cada bloque en el punto previsto.

Tras finalizar la colocación de las piezas, se ha reubicado la baliza del dique en su posición definitiva y se procederá al acondicionamiento de la explanada donde se fabricaron los bloques devolviéndole su cobertura de tierra original. El proyecto incluye además la rehabilitación del pavimento de la coronación del dique para garantizar el tránsito seguro de maquinaria y facilitar futuras labores de mantenimiento

"El cambio climático es un hecho constatado y constatable en el Puerto de Avilés. Hay dos variables que venimos observando que no dejan de crecer en los últimos años: una de ellas es el nivel medio del mar y la otra es la altura de ola en los temporales marítimos", ha explicado la jefa del Departamento de Infraestructuras de la APAv, Olga Sánchez.

Sánchez ha avanzado que la próxima actuación contemplada en el plan abordará la elevación de determinadas zonas de tierra en los muelles para hacer frente al ascenso del nivel del mar.