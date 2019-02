Las autoridades destacan la sidra como elemento cultural y como metáfora de la capacidad dialogante de los asturianos

Publicado 16/02/2019 13:51:10 CET

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tanto el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, como el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, han destacado el papel cultural e identitario de la sidra asturiana, además de ser un elemento que favorece el diálogo y ejemplifica el carácter abierto de los asturianos.

Así lo han señalado este sábado en la calle Gascona, donde se celebraba el acto de apoyo a la capital a la candidatura 'Cultura Sidrera Asturiana' a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El Principado de Asturias y el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias promueven esta candidatura, con el apoyo de toda la sociedad asturiana, y han convocado a los ayuntamientos a colaborar en la campaña de difusión y apoyo.

Para Pola, la bebida más típica de los asturianos supone un "elemento fundamental" para el sector turístico, aportando beneficios a la economía. Sin embargo va a más allá y la ha alabado como "emblema de asturianía" al definirla como "una representación de nuestra forma de ser".

"Reúne argumentos más que sobrados para ser patrimonio inmaterial de la humanidad, refleja el carácter inclusivo y hospitalaria de nuestra región, además de la parte económica está la parte cultural y de tradición", ha indicado.

Donde no ha querido entrar el consejero es sobre la pujanza que están adquiriendo otros territorios, como el País Vasco, en el sector sidrero, y sobre si esto podría ir en detrimento de la sidra asturiana. "No se trata de ninguna competición, la sidra es un símbolo de asturianía arraigada en nuestra tradición, no hay competición alguna en ese aspecto", ha sentenciado.

Por otro lado, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha puesto de relieve la parte patrimonial de la bebida al formar parte "de nuestra forma de ser". "Da una chispa que te hace parlanchín pero no faltosu, ye mui importante", ha indicado, para añadir que se trata de un "instrumento fundamental para el diálogo y para ser más humanos".

Así, ha afirmado que los asturianos "somos muy dialogantes" y que cuando hay discrepancias "lo mejor que puedas hacer es tomar un culín, porque las diluye". En ese sentido, en pleno debate sobre el Área Metropolitana Central ha abogado en poner en valor estos elementos de la cultura asturiana "porque a veces tenemos cosas tan únicas que no somos conscientes, forma parte de la forma de ser, de hablar y reunirnos".

En ese sentido, ha señalado que la sidra no es único elemento de unión entre asturianos, pero al ser una región pequeña "a veces nos miramos al ombligo y no somos capaces de reconocer que lo que nos une podemos explotarlo en común, compartiendo". "Hay que aprender a compartir mas las cosas de Asturias, lo que nos ayudaría a competir de cara al exterior", ha sentenciado.