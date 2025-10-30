Avilés acoge la jornada La revolución 'made in Europe'

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, y el director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, junto con europarlamentarios y representantes del sector privado, han participado en la jornada La revolución 'made in Europe', celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), impulsada por Bayer y Ethic.

El encuentro, que ha reunido a más de 100 profesionales de diferentes sectores, ha puesto de relieve el papel de España como motor de la reindustrialización sostenible de Europa, a través de ejemplos como la completa descarbonización de la planta de Bayer La Felguera, en el municipio asturiano de Langreo.

"La transición no puede convertirse en una excusa para la desindustrialización sin plan, la pérdida de empleo o la resignación de los territorios. Es fundamental mantener el tejido productivo y el empleo: no se trata de apagar chimeneas, sino de encender nuevas luces", ha dicho el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez.

Han comentado que proyectos como el de La Felguera -desde donde se produce el principio activo de las aspirinas de Bayer para todo el planeta-, el Principado, de tradición minera e industrial, se posiciona hoy como punta de lanza en materia de descarbonización.

"Proyectos como la descarbonización de nuestra planta de La Felguera son prueba tangible de que la sostenibilidad y el crecimiento económico pueden ir de la mano. Este proceso también es un ejemplo de nuestro compromiso con la innovación aplicado a la responsabilidad medioambiental, y nos ofrece una ventaja competitiva al liderar la transformación del modelo industrial y de nuestros propios sectores de actividad", destacó Jordi Sánchez, CEO de Bayer España y Portugal.

Ha comentado que ese hito ha sido posible gracias a la reconversión de la central térmica contigua, operada por Iberdrola, que ha pasado de los combustibles fósiles a la energía solar fotovoltaica para generar el calor industrial necesario en la producción de la planta.

"La velocidad de la transformación es tal que tenemos que abordar los problemas de manera diferente. Ahí es donde entra en juego la transición justa, que implica minimizar el impacto de los cambios, potenciar las oportunidades y que no quede nadie atrás. España es pionera en tecnología e innovación social, y ha sido pionera en desplegar actuaciones para la transición justa", subrayó Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa, en referencia a la relevancia de que esta transformación se desarrolle teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico de todas las regiones.

Otro aspecto clave para el éxito de la reindustrialización verde -planteado desde la Unión Europea a través de iniciativas como el Clean Industrial Deal- es la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad. En especial, la cooperación público-privada, ya sea a través de mecanismos regionales, nacionales o europeos, como los fondos del PERTE de Descarbonización Industrial, que han hecho posible la transformación de la planta de La Felguera.

"El cambio climático no es una moda, es un problema que hay que abordar de forma urgente. Reducir la dependencia energética como país y también como empresas reduce la vulnerabilidad frente a eventos geopolíticos que no podemos controlar. La descarbonización es una oportunidad para la competitividad", afirmó Miguel Rodrigo, director general del IDAE.

Según concluyeron los participantes del encuentro, el ejemplo de Asturias demuestra que la transición ecológica no es solo una necesidad ambiental, sino una oportunidad para fortalecer el tejido industrial, generar empleo de calidad y situar a Europa a la vanguardia de la sostenibilidad global.