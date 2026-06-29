Avilés acoge el jueves la Conferencia Iberoamericana de Trabajo presidida por Yolanda Díaz sobre empleo, cuidados e IA

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. - David Zorrakino - Europa Press

AVILÉS 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá el próximo 2 de julio la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, un encuentro centrado en el futuro del empleo, el sector de los cuidados y el impacto de la inteligencia artificial (IA), que estará presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La cita, que se celebrará en el Centro Niemeyer, reunirá a ministras, ministros y altas autoridades laborales de los países iberoamericanos, junto a representantes de organismos internacionales, con el objetivo de coordinar políticas públicas, compartir buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas ante los retos derivados de la digitalización del trabajo.

El encuentro se enmarca en las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid, y abordará de forma transversal cuestiones clave como la transformación del empleo, el papel de los cuidados y la irrupción de la inteligencia artificial en las relaciones laborales.

La jornada se estructurará en dos grandes ejes. El primero se centrará en el sector de los cuidados, analizando la creciente demanda de profesionales, la persistencia de la informalidad y la precariedad, así como la necesidad de avanzar hacia condiciones de trabajo decente en un ámbito altamente feminizado.

El segundo eje abordará el uso de la inteligencia artificial y la gestión algorítmica del trabajo, con el foco puesto en los beneficios y riesgos de estas tecnologías, así como en las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales en un contexto de digitalización acelerada.

Con esta conferencia, el espacio iberoamericano busca reforzar la cooperación regional y avanzar hacia un modelo de empleo más inclusivo, igualitario y adaptado a los desafíos del futuro.