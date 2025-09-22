Avilés acoge un taller para ayudar a las entidades sociales a captar y mantener voluntariado

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Participación Ciudadana, a través de la Oficina del Voluntariado, organiza un taller que ofrece claves para atraer y mantener personas voluntarias, dirigido a las entidades sociales de Avilés. Tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre, de 10.00 a 13.30 horas, en el palacio de Valdecarzana.

Bajo el título de "Impulsando el voluntariado: estrategias para atraer y mantener a tu equipo", el taller se enfocara en distintos contenidos, entre ellos: el ciclo del voluntariado, la definición del perfil de voluntariado más adecuado a cada proyecto, el proceso de incorporación del voluntariado a la entidad, cómo vincular a la persona voluntaria y mantener su permanencia e interés y el autodiagnóstico y estándares de calidad del voluntariado.

Las personas asistentes recibirán a la finalización del taller un certificado de asistencia. La asistencia a esta acción formativa es gratuita, previa inscripción en la web de la Oficina del Voluntariado. Las plazas son limitadas, y el plazo de inscripción se cerrará este miércoles 24, a las 15.00 horas.