Avilés acoge los talleres de primeros auxilios para entidades de voluntariado, que duplican la demanda prevista

AVILÉS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, ha visitado este lunes el Palacio de Valdecarzana para saludar a las personas participantes en los talleres 'Primeros auxilios y otros cuidados en la acción voluntaria', una formación dirigida a integrantes de entidades de voluntariado de la ciudad y que ha duplicado la demanda inicialmente prevista.

Según ha explicado el edil, se había programado una oferta de 25 plazas, pero finalmente son 44 las personas que se han inscrito, reflejando "el gran interés" suscitado por la iniciativa. La segunda jornada de estos talleres tendrá lugar el próximo lunes, 27 de octubre, en el mismo horario, de 10.00 a 13.30 horas, y en la misma ubicación.

Esta acción formativa, de carácter gratuito y promovida por la Oficina Municipal del Voluntariado, tiene como objetivo dotar a las personas voluntarias de conocimientos que les permitan prevenir, identificar, alertar e intervenir ante situaciones de emergencia, aportando seguridad y confianza en su labor. Asimismo, se abordan aspectos de cuidado y autocuidado emocional, buscando una experiencia de voluntariado más eficiente y gratificante.

En su intervención, García ha destacado que "el voluntariado refleja los valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad social, cada vez más necesarios", y ha subrayado el avance en la elaboración del Plan Estratégico del Voluntariado municipal, cuyo objetivo prioritario es combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores.

Los talleres han sido impartidos por Andrés Mayor Lorenzo, presidente de 'Es Retina Asturias' y miembro de la Plataforma Asturiana del Voluntariado, que ha instruido sobre la atención a personas invidentes o con discapacidad visual, y por Francisco Rodríguez García, bombero y coordinador de Protección Civil, encargado de la formación práctica en reanimación cardiovascular y otras maniobras de primeros auxilios.