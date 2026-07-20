Avilés da luz verde a la nueva subestación eléctrica de la fábrica de Saint-Gobain

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Avilés ha acordado este lunes conceder licencia a la empresa Saint Gobain Cristalería SL para la construcción de una nueva subestación eléctrica industrial en sus instalaciones del número 112 de la avenida de Lugo.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 3.075.944,40 euros, se enmarca en la sustitución del actual horno F400 de gas natural por un nuevo horno híbrido de fusión de materias primas.

El acuerdo se toma tras la emisión de sendos informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos municipales. Cabe señalar que la actividad ya cuenta con Autorización Ambiental Integrada (con identificación AAI-038/06. M-1-25).

La Junta de Gobierno Local de esta mañana también ha dado luz verde a la licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en el número 98 de la calle Rivero, en el Casco histórico de la ciudad. Los servicios técnicos ya cuentan con el proyecto de ejecución y han expedidos informes favorables al igual que los servicios Jurídicos del Ayuntamiento. El presupuesto de ejecución de la obra es de 196.000 euros.