Rodrigo Cuevas inicia su gira 'La Belleza' este viernes en Avilés

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha sido el escenario escogido por el artista Rodrigo Cuevas para iniciar su gira 'La Belleza', un concierto que empieza a las 21.30 horas de este viernes, con las entradas agotadas desde hace meses.

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena será testigo del primer concierto del nuevo disco del artista, que inicia una gira que acabará en octubre de 2027 en Madrid.

En la presentación del concierto, en diciembre, Rodrigo Cuevas proetió "un espectáculo inmersivo", con "mucho de teatro y de musical, en concreto, de cabaret asturiano".

"Vamos a montar un cabaret dentro del escenario, un cabaret inmersivo en el que se van a vender unas pocas entradas para poder participar dentro de ese cabaret. Las entradas inmersivas, digamos, van a ser para gente que participe del espectáculo, no solamente lo van a ver, sino que van a estar dentro del espectáculo, van a venir unas horas antes, van a tener un dress code para venir ataviados como debe ser para el evento", ha explicado.

También habrá "un rato" con estos participantes, para poder preparar "algún momento coreográfico, algún momento escénico con todo el mundo".