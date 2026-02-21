Avilés estrena línea de autobús al Hospital San Agustín: horarios y ruta

Nueva ruta 'HUSA express' que conectará el centro de Avilés con el Hospital San Agustín. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avilés contará a partir del próximo viernes, 27 de febrero, con una nueva línea de transporte público que comunicará el centro de la ciudad con el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). La línea 'HUSA Express' tendrá servicios cada media hora, entre las 07.30 y las 22.15 horas, y realizará un recorrido circular con paradas en los puntos neurálgicos del casco urbano para facilitar el transbordo desde 17 rutas de autobús urbanas e interurbanas, así como las cercanías, la alta velocidad y la media distancia ferroviaria.

El objetivo del Gobierno de Asturias, que ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Avilés en esta medida, es "lograr que el transporte público gane usuarios para llegar al hospital". Según ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa, la nueva lanzadera mejorará la comunicación con el centro sanitario y ofrecerá la posibilidad de que los viajeros de otros trayectos puedan usarla mediante un transbordo.

La puesta en marcha de esta ruta se alinea con la entrada en servicio, el próximo día 26, de la reordenación de la movilidad en el entorno del Hospital San Agustín, que ha financiado el Gobierno de Asturias con más de 1,5 millones de fondos europeos. Las obras se han centrado en crear un nuevo carril destinado exclusivamente a autobuses, que permitirá rebajar sustancialmente los tiempos de viaje.