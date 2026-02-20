Avilés fija sus festivos locales de 2027: Lunes de Pascua y San Agustín

Archivo - Desfile de Carrozas de El Bollo en una imagen de archivo. - AYTO. AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado este viernes la propuesta de fijar como días de Fiesta Local en el municipio para el año 2027 el 29 de marzo, Lunes de Pascua, y el 28 de agosto, festividad de San Agustín, patrón de la ciudad.

Esta determinación se enmarca en el trámite anual por el que las corporaciones locales eligen sus dos jornadas festivas propias para su posterior inclusión en el calendario laboral del Principado de Asturias.

El 29 de marzo, 'Lunes de Pascua', se celebrará la Fiesta del Bollo, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 1972. Las Fiestas de El Bollo tienen su origen a finales del siglo XIX y son "una manifestación de convivencia y participación popular que celebra la llegada de la primavera y el fin del ayuno pascual". Tienen lugar al finalizar la Semana Santa, en el Domingo de Ramos y Lunes de Pascua.

Por su parte, el 28 de agosto, día de San Agustín, se mantiene como fecha clave de las fiestas patronales de Avilés, que tradicionalmente se prolongan durante la segunda quincena del mes con un amplio programa de actividades lúdicas y culturales.

Tras el acuerdo plenario, la propuesta de fiestas locales para 2027 deberá ser remitida a la Dirección General de Empleo y Asuntos Laborales de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, para su inclusión en el Calendario de Fiestas Locales que cada año publica el departamento.