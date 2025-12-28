Calendario Laboral Asturias 2026: Todos los festivos y puentes que llegan

Archivo - Calendario Laboral En Principado De Asturias. - EUROPA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del año que viene, los asturianos ya pueden ir marcando en rojo varios días que permiten pequeños respiros a lo largo del año. El calendario laboral de Asturias para 2026 ofrece catorce festivos entre nacionales y autonómicos, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre.

Serán festivos el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 19 de marzo (San José), 2 de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo) y 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), además del 15 de agosto (Asunción de la Virgen).

Tras el verano, será fiesta el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos), el 7 de diciembre (lunes siguiente al Día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor). A estos se suman como festivo propio el 8 de septiembre, Día de Asturias, que figura en el BOE como fiesta de Comunidad Autónoma.

El calendario permite varios puentes destacados en Asturias, al caer en jueves o lunes algunos de los festivos señalados en la relación oficial. Es el caso de Semana Santa, cuando el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) configurarán un fin de semana largo de cuatro días. La combinación del Día de Todos los Santos (1 de noviembre, festivo nacional) con el festivo del 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) generará otro puente.

Asimismo, el lunes 7 de diciembre, fijado como lunes siguiente al Día de la Constitución Española, enlazado con el festivo del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), configurará un puente de cuatro días para quienes puedan disfrutar también del fin de semana.

FESTIVOS LOCALES

A todas estas fiestas generales para Asturias, se suman los festivos locales en los 78 municipios del Principado.

En Oviedo serán fiesta el 26 de mayo (Martes de Campo) y el 21 de septiembre (San Mateo); en Gijón, el 17 de febrero (Antroxu) y 29 de junio (San Pedro); en Avilés, el 6 de abril (Lunes de Pascua) y 28 de agosto (San Agustín); y en Siero, el 7 de abril (Huevos Pintos) en todo el concejo; el 20 de julio (El Carmín) excepto en Lugones, y el 31 de agosto (Santa Isabel) específicamente en la parroquia de Lugones.