Avilés impulsa una red comunitaria para detectar situaciones de soledad no deseada en mayores

Avilés refuerza su lucha contra la soledad no deseada en los mayores buscando aliados en los profesionales de la salud y dinamizadores de los barrios. - AVILÉS

Avilés, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha reunido este viernes a profesionales de los ámbitos social y sanitario, entidades vecinales y asociaciones para reforzar la detección e intervención ante situaciones de soledad no deseada y fragilidad entre las personas mayores del municipio.

La jornada, celebrada en el Palacio de Valdecarzana, ha servido para presentar las líneas generales de actuación que ya desarrolla la Concejalía de Mayores y Ciudad Saludable a través del programa de Apoyo y Atención al Mantenimiento de la Autonomía y del denominado Equipo Soledades, tal y como ha detallado el Consistorio.

El objetivo del encuentro ha sido implicar a los distintos agentes comunitarios que, por su cercanía a las personas mayores, pueden desempeñar un papel relevante en la detección temprana de casos de aislamiento social o vulnerabilidad.

Durante la jornada, integrantes del Equipo Soledades han explicado el protocolo de detección, derivación e intervención que desarrolla el Ayuntamiento, mientras que profesionales de servicios sociales, teleasistencia, ayuda a domicilio y programas de Cruz Roja compartieron experiencias de detección y acompañamiento a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

También se ha presentado un folleto informativo que será distribuido por distintos puntos de la ciudad para facilitar que las propias personas mayores puedan contactar con el programa. Paralelamente, el Ayuntamiento desarrollará una campaña de sensibilización bajo el lema 'Ante la soledad, juntos es más fácil'.

Según ha explicado el Ayuntamiento, cuando se detecte un caso, el Equipo Soledades realizará una entrevista individual para evaluar la situación personal, social y emocional de la persona mayor y diseñar un itinerario de atención personalizado.

Entre las posibles actuaciones figuran la derivación a servicios sociales municipales, la participación en actividades de los centros sociales de mayores, programas específicos contra la soledad y la fragilidad o la prestación de servicios especializados a domicilio.