Avilés inaugura 'Espacio de Lectura', un club juvenil para fomentar la lectura y la escritura

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha 'Espacio de Lectura' un lugar multifuncional donde encontrar varias opciones para disfrutar de la lectura, la escritura, la imaginación y la socialización. La primera reunión de este Club de lectura será el jueves 27 de Noviembre a las 19.15 horas en el Edificio Fuero.

La actividad fundamental de este Espacio es el Club de Lectura que contará con un encuentro mensual donde se hablará, debatirá e intercambiará opiniones acerca de un libro previamente elegido por el grupo de jóvenes. Por otro lado, 'Espacio de lectura' contará con un punto de intercambio de libros.

El objetivo fundamental es garantizar el acceso a la lectura para todo el mundo. La mecánica de esta iniciativa es muy sencilla, simplemente se trata de, si quieres coger un libro, tienes que dejar otro. Estará ubicado en el Edificio Fuero. También se organizarán presentaciones de libros.

La primera de ellas será la presentación y coloquio con la autora de "Los adultos no existen", de Carlota Rivas Vega, que se publicará pronto la fecha. Es un libro que encarna la historia de una madre y una hija en un entorno hostil.

Habrá otras actividades puntuales como pueden ser Talleres de Escritura Creativa, que ayudan a promover la imaginación y la creatividad, así como el gusto y la afición por la escritura y por lo tanto, también por la lectura.

Con todo ello, se busca fomentar el hábito lector entre la población joven mediante encuentros y actividades literarias. También se busca promover la participación social y cultural, creando un espacio de encuentro comunitario en torno a la lectura y a los libros. Así como también impulsar el pensamiento crítico y la reflexión, favoreciendo el diálogo sobre diferentes temáticas literarias y sociales.