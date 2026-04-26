Avilés inicia una campaña de control de gaviotas con retirada de nidos

Dos ejemplares de gaviota patiamarilla. - AYUNTAMIENTO DE LLANES

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha una campaña para el control de la población urbana de la gaviota patiamarilla actuando sobre la nidificación en edificios de la ciudad. La actuación comenzará la semana que viene con la retirada de nidos para impedir directamente el nacimiento de los pollos.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, se han atendido las recomendaciones planteadas por la empresa Larus Control, adjudicataria del servicio de control, que en su informe de la campaña de 2025 recomienda iniciar el período de trabajo de campo la semana del 1 de Mayo de 2026.

De esa forma, se minimizarán los problemas de los afectados y se mejoraría la eficacia del servicio. El objetivo general que persigue este servicio es la mejora ambiental "realizando una correcta gestión de la población de estas aves para prevenir y evitar el crecimiento desmesurado de la misma", provocando posibles plagas y problemas de salubridad pública, al tiempo que se asegura el bienestar de esta especie.

Para ello, se busca la reducción y el desplazamiento de la población de gaviotas, que ha colonizado el medio urbano haciendo uso del mismo para alimentarse de los desechos generados y está utilizando los tejados para ubicar sus zonas de cría. Esta situación, explican desde el Ayuntamiento, genera una serie de problemas para el ciudadano como ruidos, malos olores, desperfectos en los tejados y graves conflictos con la hostelería y clientes.

El plan de actuación, como en campañas anteriores, consiste en un estudio poblacional inicial de las gaviotas que usan el medio urbano durante la época reproductiva y de su distribución en el casco urbano. Este estudio se inició en este mes de abril y se complementará durante la campaña de retirada de nidos, lo que nos proporcionará una referencia exacta del problema existente.

Está previsto que el próximo día 2 de mayo se comience con los trabajos de retirada de nidos, finalizando el control de los tejados con problemas a finales de agosto Se realizará un mínimo de dos visitas a cada tejado afectado, para impedir el nacimiento de aves por nuevas puestas de reposición.

CAMPAÑA 2025

Durante la campaña de 2025, que comenzó el 15 de mayo y se extendió hasta el 28 de julio, se produjeron 169 visitas realizadas en otros tantos inmuebles afectados. Además se recorrieron 220 tejados de otros tantos inmuebles, con una media de 1,3 tejados recorridos por visita realizada.

A lo largo de la campaña se identificaron 105 nidos/parejas nidificantes en dichos tejados, con una media de 0,47 nidos/parejas nidificantes por tejado recorrido. Asimismo, se encontraron 159 huevos de gaviota en dichos nidos, con una media de 1,51 huevos por nido retirado.

Fueron hallados 21 pollos de gaviota en los nidos, con una media de 0,22 pollos por nido retirado, cuando la media de pollos por nido que llegan a edad madura es de 2 pollos por cada nido.

Del 1 de mayo al 28 de julio de 2025 se recibieron un total de 117 reclamaciones de ciudadanos por molestias ocasionadas por gaviotas, a través de los teléfonos habilitados tanto por el Ayuntamiento de Avilés como por la empresa adjudicataria del servicio. De ellas, 68 reclamaciones fueron tramitadas a través del Ayuntamiento y 49 mediante llamadas directas a la empresa.

En conjunto, estas reclamaciones dieron lugar a 118 intervenciones, durante las cuales se visitaron 220 tejados diferentes dentro del casco urbano de Avilés.