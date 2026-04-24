Avilés insta al Gobierno a apoyar la inversión en Saint Gobain y garantizar el empleo

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OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado una moción del PP que insta a los gobiernos central y autonómico a articular un apoyo coordinado a la inversión industrial en Saint Gobain Avilés y garantizar el empleo.

La iniciativa fue aprobada con los votos a favor de PP, Cambia Avilés y Vox, y los votos en contra de PSOE. Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, se ha acordado instar al Gobierno del Principado de Asturias y al Gobierno de España, en el marco de sus respectivas competencias, a adoptar "de forma inmediata y coordinada todas las actuaciones necesarias" para favorecer la inversión industrial en la planta de Saint-Gobain en Avilés, mediante la activación de los instrumentos de apoyo disponibles en materia de descarbonización, modernización industrial y competitividad energética".

De igual modo se ha aprobado instar al Gobierno del Principado de Asturias a "garantizar la compatibilidad y coordinación de las ayudas públicas que puedan concederse", de acuerdo con la normativa europea en materia de ayudas de Estado, condicionadas, de forma expresa y verificable, al mantenimiento del empleo y sus condiciones laborales, a la continuidad de la actividad industrial en Avilés y a la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas.

Finalmente la moción plantea solicitar al Gobierno del Principado de Asturias y al Gobierno de España que mantengan informado al Ayuntamiento de Avilés sobre el estado de las negociaciones, las medidas adoptadas y los compromisos alcanzados.