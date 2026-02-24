Avilés pone en marcha dos nuevos espacios de compostaje comunitario en los Huertos Urbanos de Valgranda y en Valliniello

Centro de compostaje - AVILÉS

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés pone en marcha este martes dos nuevos espacios de compostaje comunitario en los Huertos Urbanos de Valgranda y en Valliniello, con la celebración de una charla informativa para los usuarios de los Huertos Urbanos de Valgranda, organizada por Cogersa y el Ayuntamiento, a la que ha acudido Pelayo García, concejal de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Avilés ha dicho que con esta medida reafirma con esta medida su compromiso con las políticas medioambientales y de reciclaje que, además de promover el cuidado el medio ambiente, implican un ahorro para la ciudad.

"Si todos tomamos conciencia de que reciclar es importante y nos reduce, no solo la huella ambiental, sino los costes que tenemos en nuestra tarifa, pues es algo que redunda en el interés general y es por lo que apuestan tanto el Ayuntamiento de Avilés como Cogersa y por eso tomamos o ponemos en práctica medidas como esta", ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Pelayo García.

El compostaje comunitario supone la organización de un grupo de personas que forman parte de una comunidad, asociación o vecindario para compartir la gestión de los biorresiduos y la fabricación del compost en un espacio colectivo, donde tiene lugar la aportación de los restos orgánicos, el control del proceso e incluso el reparto del producto obtenido para su posterior uso en la horticultura o la jardinería, por tanto una de las posibles soluciones a la generación de residuos de origen doméstico es la realización de compostaje.