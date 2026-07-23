Avilés pone en marcha 'Ferrera Jugón', un programa gratuito de ocio para jóvenes durante el verano

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anuncaido este jueves la puesta en marcha de 'Ferrera Jugón', un programa gratuito de ocio dirigido a jóvenes que se desarrollará todos los martes, miércoles, jueves y viernes, de 11.00 a 14.00 horas, junto al Quiosco de la Música del parque de Ferrera.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones de verano mediante juegos de mesa, juegos cooperativos, dinámicas en equipo, retos de escape y otras actividades. En caso de lluvia, las propuestas se trasladarán al espacio cubierto del quiosco.

El programa tendrá un formato abierto, sin inscripción previa ni obligación de asistir todos los días, de forma que los participantes podrán incorporarse cuando lo deseen y permanecer el tiempo que consideren.

Al estar dirigido a menores de edad, será necesario presentar una autorización firmada por sus representantes legales, que se facilitará durante el desarrollo de la actividad.