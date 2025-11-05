Avilés presenta la Red In4Green en la Smart City Expo World Congress 2025, en Barcelona

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, ha presentado este miércoles la Red In4Green en el marco de la Smart City Expo World Congress 2025, "el mayor evento mundial sobre innovación urbana" según el Ayuntamiento, que reúne a 25.000 visitantes profesionales de 130 países y 1.100 expositores.

Avilés, como ciudad líder de la Red In4Green, ha mostrado su apuesta por favorecer la transición verde y sostenible de la industria a nivel europeo. El concejal destacó la importancia de la colaboración público-privada y la concertación social en el desarrollo urbano y económico de la ciudad.

"Después de meses de trabajo del proyecto Urbac In4Green, sobre todo con el grupo de acción local compuesto por los sindicatos mayoritarios, la Cámara de Comercio, la Federación Asturiana de Empresarios y otras entidades y empresas locales, llega el momento de exponer resultados. Tendremos una sesión final en las próximas semanas, pero hoy en la feria hemos compartido con otras ciudades líderes estos resultados y buenas prácticas, lo que nos permite dar a conocer esos trabajos ante ciudades como Múnich o Copenhague", ha explicado Campa.

El concejal ha subrayado que la experiencia de Avilés en concertación social ha sido clave para trasladar la colaboración público-privada a proyectos concretos, como el desarrollo de nuevos sueldos industriales o la creación en 2015 del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, mostrando cómo la coordinación entre instituciones y empresas puede impulsar la innovación y la sostenibilidad industrial.