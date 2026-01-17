Avilés presenta un requerimiento a Ecovidrio por "incumplir su obligación" de recoger vidrio comercial

Archivo - Reciclaje de vidrio. - ECOVIDRIO - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés requerirá a Ecovidrio la "restitución urgente" del servicio de recogida del vidrio comercial y además ha movilizado medios propios para apoyar a la hostelería y minimizar situaciones que "den mala imagen" para la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el servicio es "obligación exclusiva" de Ecovidrio y se vio interrumpido el día 6 de enero, fecha en la que hubo un cambio de contrato para llevar a cabo este servicio.

El edil responsable de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García, ha explicado que "Ecovidrio no llega en tiempo y forma a poner en marcha de nuevo un servicio que no debería haberse interrumpido en ningún caso".

García ha agregado que desde el 6 de enero el Ayuntamiento ha exigido en reiteradas ocasiones el restablecimiento inmediato del servicio, además de poner en marcha una serie de medidas para resolver la situación.

Para agilizar la restitución de este servicio, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de Urbaser. Además, se está elaborando un informe para remitir un requerimiento formal a Ecovidrio, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones legales. "El informe recogerá quién realiza cada tarea en la cadena de gestión del vidrio, cuál es la situación contractual y operativa de Ecovidrio, Cogersa y Urbaser, además, describirá el problema que está impidiendo actualmente la recogida del vidrio comercial", ha explicado el edil.