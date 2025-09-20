Axuntar insta a Principado y Xunta a colaborar para normalizar el gallego en Asturias

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación para la normalización del gallego de Asturias, Axuntar, ha solicitado a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias y a la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude de la Xunta de Galicia que establezcan un marco de colaboración para la enseñanza del gallego asturiano en Asturias.

La asociación ha explicado en una nota de prensa enviada este sábado a los medios que su objetivo es el de garantizar que el alumnado pueda acceder a certificaciones oficiales homologables, similares a las del Certificado de Estudios de Lengua Gallega (CELGA).

En una carta dirigida a ambos gobiernos, Axuntar argumenta que "no hay ninguna razón para que no se aplique la misma lógica de convivencia y colaboración que existe con Castilla y León", y defiende que la enseñanza del gallego beneficia tanto a los habitantes del Eo-Navia como al conjunto de la comunidad asturiana.

El pasado agosto, el Principado modificó el Decreto 63/2018 sobre enseñanzas de idiomas de régimen especial, incorporando la posibilidad de impartir asturiano y gallego-asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Sin embargo, Axuntar ha señalado que la normativa deja pendiente la aplicación real del gallego de Asturias hasta que se complete la regulación de niveles, lo que mantiene a esta lengua en una situación de desventaja frente al asturiano y a las políticas lingüísticas de Galicia y Castilla y León.

La asociación también ah advertido que la actual formación del profesorado para impartir gallego es insuficiente, y que la falta de certificación oficial puede devaluar la enseñanza de la lengua y transmitir la percepción de que el gallego no se habla en Asturias.

Axuntar se ha ofrecido a colaborar con ambos gobiernos para garantizar la enseñanza oficial y homologada del gallego de Asturias, reforzando así la normalización lingüística y el reconocimiento de los derechos de los hablantes.