Ayudas para familias en Asturias: Abierta la convocatoria por nacimiento y adopción

Lactancia materna. - PRINCIPADO

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias abrirá mañana, miércoles, la convocatoria de ayudas para fomentar la natalidad y la adopción, que este año contará con un presupuesto ampliable de 1,2 millones de euros.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este martes las bases de esta línea, impulsada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, que contempla apoyos económicos directos para familias con hijos nacidos o adoptados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Las cuantías de las ayudas varían en función del número de hijos y del lugar de residencia. Así, se establecen 1.200 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo; 1.700 euros en el caso del segundo o sucesivos; y 2.200 euros para familias residentes en concejos en riesgo de despoblamiento o en crisis demográfica, con independencia del orden de nacimiento. En los partos múltiples, las cuantías se incrementarán de forma proporcional.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las familias con residencia habitual en Asturias cuyos ingresos no superen los 45.000 euros anuales y que estén empadronadas en la comunidad al menos durante los doce meses previos a la convocatoria.

En el caso de nacimientos o adopciones ya producidos en la fecha de publicación en el BOPA, el plazo se computará desde ese momento. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede del Principado, así como por los medios previstos en la normativa de procedimiento administrativo.