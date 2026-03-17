Ayudas del PEPAC 2025: El consejero de Medio Rural niega inconsistencias y Pumares (Foro) reclama aclaraciones

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OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha defendido este martes la "coherencia" de la convocatoria de ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2025 y ha rechazado las "contradcicciones" denunciadas del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en el Pleno de la Junta General.

"No existen incoherencias, sino que en el marco normativo del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria y en el General de Subvenciones, tanto estatal como autonómico, nuestra responsabilidad es confeccionar una convocatoria de ayudas adaptada a las necesidades concretas de las explotaciones agrarias", ha afirmado. Asimismo, ha recordado que las bases y la convocatoria no fueron objeto de recurso y que cualquier aclaración posterior, incluida la Instrucción Técnica, se emite para facilitar la correcta aplicación de la norma y garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes.

Pumares ha insistido en que sí existen contradicciones entre las bases, la convocatoria y la instrucción técnica, que generan dudas sobre la interpretación de requisitos esenciales de las ayudas y provocan inseguridad jurídica. Entre los ejemplos citados, ha mencionado la obligación de presentar las solicitudes de forma telemática sin alternativas, exigencias documentales adicionales, criterios distintos para considerar ejecutada una inversión y la obligación de presentar tres ofertas de proveedores incluso cuando existen precios de referencia.

El diputado de Foro ha reclamado al Gobierno que aclare por escrito todos los criterios aplicables, corrija las incoherencias detectadas y simplifique los requisitos administrativos para garantizar la igualdad entre los solicitantes y el correcto acceso a las ayudas, que son "una herramienta fundamental para modernizar las explotaciones, mejorar la competitividad y favorecer el relevo generacional".

El consejero ha reiterado que la convocatoria se adapta a las necesidades concretas de cada explotación y que las instrucciones aclaratorias forman parte del procedimiento habitual, permitiendo rectificaciones y ampliación de plazos cuando es necesario. También ha subrayado que la emisión de actas de no finalización responde a la necesidad de ajustar los procedimientos a la realidad de las inversiones y garantizar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las ayudas.