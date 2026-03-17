Israel anuncia la muerte de la fuerza paramilitar Basij en un bombardeo contra la capital de Irán, Teherán

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este martes haber matado al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en el marco de sus bombardeos contra Irán en el marco de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"Eliminado el comandante de la unidad Basij", ha señalado en un comunicado, en el que ha afirmado que Soleimani murió en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán. "Bajo Soleimani, la unidad Basij encabezó las principales operaciones represivas en Irán, empleando violencia, arrestos generalizados y fuerza contra manifestantes", ha subrayado.

Poco antes, el Ejército israelí había reivindicado nuevos bombardeos durante la jornada del lunes contra Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen profundizando los daños a todas las capacidades y bienes del régimen terrorista iraní", ha sostenido, al tiempo que ha especificado que "decenas de aviones" participaron en "una misión extensa de ataque" contra Irán.

"Decenas de municiones fueron lanzadas en Teherán contra centros de mando y almacenamiento de drones, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", ha dicho, antes de subrayar que entre los objetivos atacados han instalaciones del Ministerio de Inteligencia y la fuerza paramilitar Basij.

Asimismo, ha recalcado que también atacó instalaciones del "centro de mando de las fuerzas de seguridad interna" y "un almacén de misiles balísticos" en Shiraz, mientras que en Yabriz "desmanteló sistemas de defensa aérea adicionales, expandiendo la superioridad aérea en la región y protegiendo a Israel".

Las autoridades de Irán no han confirmado por ahora la muerte de Soleimani, que ha sido anunciada por Israel en medio de afirmaciones por parte de fuentes israelíes sobre que entre los objetivos atacados figura también el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, sin que hayan aclarado si habría muerto o resultado herido en el bombardeo.

Sin embargo, medios iraníes han adelantado ya que en los próximos minutos será publicado un mensaje de Lariyani, dejando entrever que seguiría con vida. El político era asesor de seguridad del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva estadounidense-israelí.

ISRAEL HABLA DE "LOGROS SIGNIFICATIVOS"

Por su parte, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha destacado este mismo martes que sus fuerzas han obtenido "logros significativos en operaciones de eliminación durante la última noche", sin dar nombres. "Esto tiene el potencial de impactar los logros de la campaña y las misiones de las FDI", ha destacado.

Zamir ha esgrimido que "esto se suma a las operaciones antiterroristas llevadas a cabo durante los últimos días contra elementos extranjeros, también algunos vinculados a la esfera palestina". "Entre otras cosas, altos cargos implicados en actividades terroristas desde Gaza y Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- que se escondían en un piso franco fueron alcanzados en Teherán", ha apuntado.

"Las FDI siguen operando con vigor contra objetivos en Irán. Junto a los daños y erosión de las capacidades militares y de producción industrial, operamos contra elementos de la Guardia Revolucionaria y el régimen represivo", ha argüido, antes de adelantar que la ofensiva contra Líbano "es otra importante zona de actividades" y destacar las operaciones "conjuntas" con Estados Unidos.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.