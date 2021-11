El Ayuntamiento alerta del aumento en más de un centenar de mujeres atendidas por violencia de género este año

La regidora gijonesa llama a tener una sola voz contra estas agresiones y advierte de la subida de casos en jóvenes

GIJÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha llamado la atención este lunes sobre el aumento en este año en algo más de 100 mujeres víctimas de la violencia de género atendidas por el Centro Asesor de la Mujer de Gijón.

En concreto, se ha atendido a 650 mujeres en lo que va de año, 229 de las cuales iban por primea vez. Cifras superiores a la media de años anterior, según la alcaldesa, que se sitúa en 536.

Más preocupante, para la alcaldesa, es que se haya atendido este año a 58 menores de 24 años, siete de estas entre 18 y 19 y cinco menores de menos de 18. "Son unos números espeluznantes", ha lamentado, durante la presentación de los actos organizados por el Día contra la Violencia de Género.

Al tiempo, ha llamado la atención de las formas de violencia contra las menores, que se ven sumidas en un control a través de los "dichosos" dispositivos electrónicos, según la regidora.

Con todo ello, ha incidido en el trabajo "ingente" que realiza el Centro Asesor, y que cada año va a más, prueba de que la violencia contra las mujeres "sigue activa", ha recalcado.

También ha enfatizado los datos sobre violaciones en la ciudad, que han crecido un 1.100 por ciento. "Es espeluznante", ha asegurado González.

Esta ha incidido en que las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres no solo permanecen sino que parece que crecen. Eso sí, ha dicho ser consciente de que muchas mujeres aún no se acercan a pedir ayuda.

La alcaldesa, además, ha señalado que este año han sido asesinados en España 42 mujeres, una de ellas en Asturias, una chica de Laviana

Para ella, son datos importantes que no hay que olvidar para no minimizar estos actos violentos, según ella. "Hay una violencia absolutamente especializada contra las mujeres", ha asegurado frente a otros planteamientos como los de Vox. A su juicio, decir que no existe, es querer que siga la violencia contra los mujeres y es "un desprecio a la vida".

Es en este contexto en el que se marcan los actos con motivo el día 25 del Día contra la Violencia de Género. Ha animado a que "Gijón tenga una sola vez contra la violencia contra las mujeres".

PEDIR AYUDA

Por parte de la directora general de Igualdad, Goretti Avello, ha señalado que preocupan especialmente dos datos, uno las agresiones a menores de 25 años víctimas de violencia --cinco menores de edad-- y los 12 casos de mujeres mayores de 70 años.

Asimismo, ha apuntado que entre los 30 y 34 años y los 40 a 44 años es donde se registran mayores casos de violencia, situación que se agrava porque suelen tener menores a su cargo.

Respecto a la relación de las víctimas con el agresor, un 52,3 por ciento era su ex pareja y en el resto de los casos, su pareja actual. Un dato "muy significativo", a su juicio, de cómo cada vez más las mujeres se acercan al centro asesor antes de romper su relación.

Ha indicado, además, que la mayoría de las mujeres llegan por sí mismas al centro asesor, pero en otros casos lo hacen a través de otros organismos o entidades sociales, así como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dicho esto, ha remarcado que hay un pequeño porcentaje que lo hacen apoyadas por familiares o asociaciones de la ciudad o centros educativos. Además, ha señalado que se han gestionado 194 nuevas medidas de protección que se suman a las 307 ya en vigor.