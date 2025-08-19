El Ayuntamiento aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del servicio de desbroce en zona rural

Rueda de prensa del portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, sobre los asuntos abordados en Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes por unanimidad todos los puntos del orden del día. Entre los asuntos destacados de la sesión figura la aprobación del expediente de contratación y apertura del procedimiento de adjudicación del servicio de desbroce, limpieza y viabilidad invernal de vías, infraestructuras y espacios públicos de la zona rural y periurbana. Se incrementan, aproximadamente, un 30% los kilómetros de caminos sobre los que se va a poder actuar.

También se han aprobado las retribuciones de sueldo, trienios, pagas extraordinarias y retribuciones complementarias conforme al incremento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, así como el incremento adicional del 0,5 % de las retribuciones de los miembros de la Corporación y del personal directivo y eventual.

Asimismo, se ha admitido la propuesta para el inicio del expediente de modificación del proyecto de obras de construcción de la Escuela Infantil de 6 unidades (línea 2) en El Llano. Las modificaciones implican un aumento del 7,94% sobre el precio del contrato, unos 320.000 euros. No obstante, de manera excepcional, se permitirá la continuidad de las obras durante la tramitación administrativa de este expediente para evitar el retraso en la puesta en servicio del equipamiento.

Por otra parte, fuera del orden del día, se ha acordado volver a someter a un nuevo periodo de información pública la nueva Delimitación y Plan Especial de reforma Interior del Área de Planeamiento Propuesto Contrueces 04 (APP-CNT-04).