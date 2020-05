El Ayuntamiento aprueba una nueva ayuda de 120 euros para familias que cuentan con becas comedor

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ha aprobado una nueva ayuda de 120 euros para los niños que cuentan con beca comedor este curso escolar. Se destinarán en total 322.080 euros que beneficiarán a 2.054 familias y 2.684 menores.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa este domingo, la medida, que se articula con el objetivo de paliar los efectos de la ausencia de servicio de comedores escolares, empezará a abonarse el martes 26 de mayo y se espera que llegue a la totalidad de sus destinatarios a lo largo de la próxima semana.

Los beneficiarios no tendrán que realizar ningún trámite para recibirla puesto que, en esta ocasión, la Fundación ya cuenta con todos los datos necesarios para proceder a su pago. Se realizará mediante transferencia bancaria por niño becado; a quienes no dispongan de una cuenta bancaria, se les hará entrega de una tarjeta prepago.

La concejala de Bienestar Social y Derechos y Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Natalia González, ha señalado que se trata de un apoyo para que las familias más vulnerables con menores con becas comedor puedan sufragar los gastos de alimentación, no de abonarles el coste que dichas becas supone para el Ayuntamiento.

González ha recordado que la beca de comedor lo que garantiza a los niños es el servicio de comida y atención, independientemente del coste que dicho servicio tenga para el Ayuntamiento, ya que se abona directamente a las empresas o a los colegios que lo prestan.

Esta ayuda será la última que se conceda para este curso escolar ante la previsión de que no se reanude. No obstante, desde el Ayuntamiento han precisado que no irá en perjuicio de que se puedan poner en marcha otras bonificaciones extraordinarias durante el verano en el caso de que el programa 11x12 no pueda cubrir todas las necesidades de alumnos becados en periodos anteriores.

Para ello, en la modificación presupuestaria que se llevará el lunes a la Comisión de Hacienda y que se prevé aprobar en el próximo Pleno, se propone incrementar la partida destinada a ayudas complementarias en 650.000 euros.

Por otro lado, Natalia González, ante la propuesta del grupo Podemos/Equo/Xixón para que en las ayudas de beca comedor se tuviera en cuenta el abono de los desayunos, ha incidido en que las ayudas para la atención temprana van dirigidas, principalmente, a facilitar la conciliación de las familias. "Cuentan con unos criterios de valoración diferentes en los que priman las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral a los criterios de tipo social", ha precisado.